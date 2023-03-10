Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2023 15:22
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı EnGaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu genel kurul toplantısına istinaden şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak  ünvanı EnGaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122722


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:465.395
Değişim :  -0,94% |  -51,08
Açılış :  5.397  
Önceki Kapanış :  5.446  
En Yüksek
5.454 En Düşük
5.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 126,50 307.551.988 % 10,00  
UFUK 65,45 7.002.143 % 10,00  
BVSAN 54,75 406.953.299 % 9,98  
MARKA 8,05 28.727.366 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.875.596 % 9,97  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Dolar 18,9487 18,9755 % 0,12  
Euro 20,2351 20,2434 % 0,86  
Sterlin 22,8142 22,9286 % 1,26  
Frank 20,5474 20,6712 % 1,64  
Riyal 5,0343 5,0595 % 0,01  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 27,59  
Altın Gr. 1.127 1.127 11,00  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.637 7.695 65,00  
Yarım 3.731 3.765 31,00  
Çeyrek 1.866 1.883 16,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 0,55  
Gümüş Gr. 12,50 12,51 0,28  
B. Petrol 81,59 81,59 0,00  
Seans Raporu 17:44
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru