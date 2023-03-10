***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 15:22
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı EnGaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu genel kurul toplantısına istinaden şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak ünvanı EnGaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122722
BIST
17:465.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,08
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4618,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4620,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1801
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:461.132,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ERCB
|126,50
|307.551.988
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.720.167
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.790.406
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,74
|101.580.910
|% -9,51
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|ASTOR
|52,65
|5.049.356.003
|% 7,45
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ADESE
|1,66
|382.131.888
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9487
|18,9755
|% 0,12
|
|Euro
|20,2351
|20,2434
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,8142
|22,9286
|% 1,26
|
|Frank
|20,5474
|20,6712
|% 1,64
|
|Riyal
|5,0343
|5,0595
|% 0,01
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|27,59
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,00
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem