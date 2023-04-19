***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Borsa İstanbul 'a gönderilen Yönetim Kurulu kararına ilişkin başvuru metni aşağıdadır.Şirketimizin Borsa İstanbul'da Marka koduyla işlem gören pay senedine ilişkin olarak Borsa İstanbul tarafından 14.04.2023 tarihinde ‘'Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'''ne ilişkin gönderilen yazıya istinaden pay senedimizde yapılan manipülatif işlemler nedeniyle yatırımcıyı korumak ve şirket paylarında oluşan bu tür işlemlerin önüne geçebilmek adına 17.04.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu tarafından gerekli açıklama yapmama kararı alınmıştır.29.03.2023 tarihinde Kap üzerinden duyurmuş olduğumuz açıklamamıza istinaden ilgili bildirimde adı geçen şahısların şirket paylarında manipülatif işlemler yaptıklarına dair oluşan şüphe nedeniyle ilgili şahısların işlemlerinin Borsa İstanbul ve SPK tarafından incelenebilmesi için pay senedimizin işlem sırasının durdurulmasını ve daha fazla yatırımcı mağduriyeti oluşmaması için sosyal medya üzerinden şirket hisseleri üzerinde manipülasyon yapan bu kişilerin tarafınızca incelenmesini ve gerekli yaptırımların uygulanması talebimizi bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140207BIST