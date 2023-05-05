***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin kendilerine ait şahsi irtibat numaraları ve sosyal medya hesapları, telefon, mail ve mesaj gibi iletişim araçları kullanılarak yapılan asılsız ithamlar, hakaret içerikli itibar kaybı oluşturacak yazılı ve sözlü taciz eylemlerini gerçekleştirenler ile çeşitli sosyal medya platformlarında bu kişisel bilgileri paylaşanlar hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yasal süreçler başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147675BIST