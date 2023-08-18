***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ortaklığı bulunan Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'a ait olan paylar şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından nominal değer üzerinden satın alınarak, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş' deki pay oranı %100 'e ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187413BIST