***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından 28.09.2023 tarihine tehir edilen 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ilgili süreç ile birlikte yayımlanamadığından ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188002BIST