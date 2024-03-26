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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 16:20
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı olan   En Garanti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş  %51 ortaklık ile Ludus Creations Teknoloji Anonim Şirketi ‘nin kuruluşunu tamamlamıştır.
Bu stratejik ortaklık, Marka Holding'in gelişen ve bir trend haline dönüşen oyun endüstrisinde önemli bir adımı temsil etmektedir.
Ludus Creations, çeşitli oyun platformlarına hitap eden eğlenceli ve yenilikçi AAA oyunlar geliştiren bir stüdyo olarak faaliyet göstermektedir. PC, mobil cihazlar, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch gibi geniş bir platform yelpazesinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu projeler geliştirme kabiliyetine sahiptir.
Şirketimizin hedefi, interaktif eğlence ve ürünlerin dünya çapında önde gelen geliştiricisi, yayıncısı ve distribütörü olarak tanınmaktır. Yüksek kaliteli oyunlar üretirken, dağıtım ve organizasyon hizmetleriyle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.
Bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262616


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