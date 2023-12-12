***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.12.2023 14:42
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunca,
Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve toplam satış hasılatı 46.010.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar taahhütte bulunan Tarık TURGUT'a tahsisli olarak ihraç edilecek olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224890
BIST
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15:457.745
En Düşük
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|: 0,21%
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BIST En Aktif Hisseler15:44
|CATES
|83,60
|10.733.738
|% 10,00
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|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
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|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
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|ICBCT
|18,51
|161.001.912
|% 9,98
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|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
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|BTCIM
|126,90
|459.584.359
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.663.982
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.515.448
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|223.943.639
|% -9,92
|
|THYAO
|248,50
|6.804.203.037
|% 0,89
|
|TUPRS
|148,00
|3.283.763.912
|% -0,54
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|EKGYO
|7,45
|1.243.317.817
|% -0,80
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|AGROT
|14,12
|2.258.424.908
|% -7,53
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|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
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|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0370
|29,0449
|% 0,15
|
|Euro
|31,3756
|31,3891
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4086
|36,5912
|% 0,31
|
|Frank
|33,0985
|33,2979
|% 0,67
|
|Riyal
|7,7198
|7,7585
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,27
|929,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|983,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,61
|1.988,89
|% 0,66
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