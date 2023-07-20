***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.07.2023 18:28
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KEDİCİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 20.07.2023 05524888217 info@markaholding.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 909814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173987
BIST
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18:056.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 110,83
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
18:0526,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
18:0529,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1584
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
18:051.696,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.696,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.693,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|115,50
|361.600.272
|% 10,00
|
|TSKB
|5,72
|1.172.915.664
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.562.396
|% 10,00
|
|ECZYT
|184,80
|443.517.578
|% 10,00
|
|YEOTK
|132,00
|1.040.499.836
|% 10,00
|
|RALYH
|77,45
|265.283.134
|% -9,99
|
|EMKEL
|16,24
|408.888.862
|% -9,98
|
|EUYO
|16,41
|17.325.431
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|22.116.276
|% -9,96
|
|MAALT
|576,00
|94.038.584
|% -5,71
|
|THYAO
|225,20
|11.688.795.566
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.163.771.194
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|ASELS
|73,65
|5.603.771.274
|% 2,86
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,51
|5.173.960.891
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,95
|988.808.319
|% 5,36
|
|ODAS
|9,80
|2.955.482.605
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8081
|26,8136
|% 0,11
|
|Euro
|29,8380
|29,8490
|% -0,53
|
|Sterlin
|34,3531
|34,5254
|% -0,57
|
|Frank
|30,7548
|30,9401
|% -1,04
|
|Riyal
|7,1251
|7,1608
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-8,11
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.137
|11.325
|-51,00
|
|Yarım
|5.569
|5.688
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.844
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|-0,29
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 868, 210 adet işlem
-
17:58ALFAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 664.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 873 adet işlem
-
17:57VAKFN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 766, 443 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 89 artarak (% 1.19 ) 7, 294
-
17:56XU100
Endeks 6, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 137, 752.00 milyon TL de