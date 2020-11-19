***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 134.742 -495.561 -16.806.243 -17.167.062 6.690.464 -23.857.526Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.241.750 47.752.211 4.498.253 -433.294.053 -16.806.243 -86.070.000 150.497.240 64.427.240Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -113.349.970 113.349.970 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -407.207 -10.144.879 -28.370.054 -38.922.140 21.936.591 -16.985.549Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.743.274 43.472.834 4.498.253 -546.644.023 -28.370.054 -165.841.922 210.764.826 44.922.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.784.139 -1.454.655Dönem Karı (Zararı)-53.168.951 -18.534.010Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-53.168.951 -18.534.010Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.039.721 25.925.577Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 15.202.500 10.757.244Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.426.923 440.472Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.426.923 440.472Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.764.888 -12.242.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 557.063 208.411Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.617.755Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -1.409.930 -12.450.951Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.553.184 22.275.224Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -35.775.406 -9.383.235Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 81.327.705 31.748.255Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 -89.593Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 885 -203Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-38.791.710 7.811.063Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.263.560 162.869Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -3.263.560 162.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 1.342 -3.278.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.029.973 -8.737.656Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 16.804.248 -13.111.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 28.877.182 -28.192.294Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -63.942 1.182.545Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 4.665.043 7.479.398Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 14.729.075 1.105.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 -1.009.075 -949.479Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -442.795 -31.813.620Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 15.889.959 50.120.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.580.278 5.441.933Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.900.743 -1.346.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -116.604 -108.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.672.664 -17.091.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -10.897.076 -1.857.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17 -1.021.846Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 0 8.152.551Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Ödenen FaizAlınan FaizNot.33 8.224.412 -22.365.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.282.175 18.623.469Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 42.460.928 36.172.283Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -44.502.189 -16.377.368Ödenen FaizNot.33 -43.240.914 -1.171.446YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)829.300 76.896Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi118.418 19.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)947.718 96.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.022.602 1.721.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.970.320 1.817.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 2.970.320 2.022.602Finansal YatırımlarNot.7 4.783.301 1.519.741Ticari AlacaklarNot.10 11.456.789 7.337.727İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 130.714 155.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 11.326.075 7.182.237Diğer AlacaklarNot.11 100.136.618 97.581.700İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 95.786.632 91.985.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 4.349.986 5.596.431StoklarNot.13 3.897.763 3.131.396Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.212.643 8.765.690İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.212.643 8.765.690Diğer Dönen VarlıklarNot.26 5.136.263 3.164.045ARA TOPLAM136.593.697 123.522.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.593.697 123.522.901DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 19.784.457 19.619.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 19.784.457 19.619.688Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 66.155.003 53.392.761Maddi Duran VarlıklarNot.18 1.238.824.230 979.512.365Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 355.823 333.744Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 355.823 333.744Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 36.128.701 35.569.655İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 34.214.483 32.512.002İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 1.914.218 3.057.653Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 16.146.121 12.763.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.377.394.335 1.101.192.082TOPLAM VARLIKLAR1.513.988.032 1.224.714.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.221.616.835 953.423.398Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 4.558.025 10.658.229Ticari BorçlarNot.10 27.747.205 24.165.203İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 804.519 1.115.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 26.942.686 23.049.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 5.424.729 3.403.063Diğer BorçlarNot.11 100.229.713 89.301.691İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 713.789 507.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 99.515.924 88.793.964Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 47.397.395 43.166.904İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 38.065.811 37.671.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 9.331.584 5.495.145Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 16.917.966 12.133.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 280.570 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 16.637.396 11.935.809ARA TOPLAM1.423.891.868 1.136.252.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.423.891.868 1.136.252.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 39.286.274 20.913.926Diğer BorçlarNot.11-37 792.693 1.041.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 792.693 1.041.075Uzun Vadeli Karşılıklar5.094.293 4.599.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 5.094.293 4.599.151TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.173.260 26.554.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.469.065.128 1.162.806.530ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -165.841.922 -126.919.782Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -996.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)230.743.274 231.150.481Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)230.743.274 231.150.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.472.834 53.617.713Yabancı Para Çevrim Farkları43.472.834 53.617.713Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-546.644.023 -433.294.053Net Dönem Karı veya Zararı-28.370.054 -113.349.970Kontrol Gücü Olmayan Paylar210.764.826 188.828.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.922.904 61.908.453TOPLAM KAYNAKLAR1.513.988.032 1.224.714.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 48.644.197 133.287.995 45.735.210 90.153.621Satışların MaliyetiNot.28 -26.821.607 -68.931.645 -24.207.723 -40.772.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.822.590 64.356.350 21.527.487 49.381.428Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)21.822.590 64.356.350 21.527.487 49.381.428Genel Yönetim GiderleriNot.29 -9.392.465 -19.002.416 -6.279.969 -8.034.096Pazarlama GiderleriNot.29 -1.756.163 -1.104.504 -982.122 -531.007Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 14.240.244 13.908.054 10.431.553 5.520.547Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -38.362.191 -24.856.787 -21.254.315 -14.604.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.447.985 33.300.697 3.442.634 31.732.134Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 7.051.422 9.220.132 3.544.198 5.554.959Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -1.218.747 -1.218.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.615.310 42.520.829 5.768.085 37.287.093Finansman GelirleriNot.33 35.775.406 1.474.939 -1.638.935 -23.095.767Finansman GiderleriNot.33 -81.327.705 -65.808.533 -28.236.343 -31.683.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-53.167.609 -21.812.765 -24.107.193 -17.491.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.342 3.278.755 -121.998 556.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -1.342 3.278.755 -121.998 556.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-53.168.951 -18.534.010 -24.229.191 -16.934.937DÖNEM KARI (ZARARI)-53.168.951 -18.534.010 -24.229.191 -16.934.937Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.798.897 -1.727.767 -17.809.518 -2.720.492Ana Ortaklık Payları-28.370.054 -16.806.243 -6.419.673 -14.214.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-854.507 131.079 -745.097 4.356Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-854.507 131.079 -745.097 4.356Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiNot.18 -905.141 -905.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 50.634 131.079 160.044 4.356Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.037.909 -5.454.595 24.443.122 -9.437.995Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 37.037.909 -5.454.595 24.443.122 -9.437.995Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.183.402 -5.323.516 23.698.025 -9.433.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.985.549 -23.857.526 -531.166 -26.368.576Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 21.936.591 -6.690.464 15.173.635 -12.043.108Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -38.922.140 -17.167.062 -15.704.801 -14.325.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889302BIST