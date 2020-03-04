***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2019-31.03.2020 dönemi için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti,9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2019 - 31.03.2020 dönemini kapsayan hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2020 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,14 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,15 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarih 1229 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda01.04.2018-31.03.2019 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.03.2020 Salı günü saat 14.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasınakatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824384BIST