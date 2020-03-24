***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 10:07
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831627
BIST
12:0787.389
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.143,30
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
87.818
En Düşük
87.050
12:076,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0447
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4785
12:077,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
12:07333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 6,24
|Açılış
|: 333,94
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|7.007.707
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|8.723.892
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.885.004
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.123.143
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,15
|10
|% -9,97
|
|MTRYO
|5,11
|370.969
|% -5,02
|
|KSTUR
|21,14
|21
|% -3,91
|
|KPHOL
|2,20
|7.260
|% -2,22
|
|SNGYO
|0,86
|149.284
|% -1,15
|
|GARAN
|7,30
|357.714.654
|% 5,64
|
|THYAO
|8,08
|195.548.303
|% 4,80
|
|ASELS
|21,66
|168.131.298
|% 4,13
|
|ISFIN
|2,83
|100.152.867
|% 3,28
|
|PGSUS
|25,06
|81.398.442
|% 6,10
|
|GARAN
|7,30
|357.714.654
|% 5,64
|
|TSPOR
|1,96
|77.985.451
|% 9,50
|
|YKBNK
|1,84
|70.781.468
|% 3,95
|
|ISFIN
|2,83
|100.152.867
|% 3,28
|
|GSRAY
|1,40
|47.445.966
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5970
|7,6351
|% 0,60
|
|Frank
|6,6566
|6,6967
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7325
|1,7412
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.591
|31,07
|
|Altın Gr.
|331
|333
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|2,90
|2,91
|0,12
|
|B. Petrol
|27,79
|27,79
|0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:19RYGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 773, 451 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2790, 56 artarak (% 3.48 ) 83, 006
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, UFUK, UZERB, ETILR, OZRDN, KERVN, COSMO, EKIZ, MEMSA
-
12:18
RTALB, CRFSA, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
AYES, PAGYO, ISMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında