***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 09:22
***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAVI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980794
BIST
10:321.904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 23,60
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.904
En Düşük
1.894
10:3213,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0660
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:3215,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0240
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:32782,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,20
|Açılış
|: 781,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|PKENT
|4.477,90
|3.694.268
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|14.486.396
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|INTEM
|55,60
|1.845.688
|% -4,14
|
|THYAO
|18,91
|513.334.685
|% 3,62
|
|KRDMD
|9,44
|284.530.107
|% 0,96
|
|PETKM
|8,26
|218.154.392
|% 1,10
|
|EREGL
|23,94
|214.168.784
|% 2,31
|
|SISE
|13,34
|212.193.950
|% 0,15
|
|TSKB
|1,55
|114.060.704
|% 3,33
|
|ODAS
|1,56
|47.250.485
|% 1,30
|
|KRDMD
|9,44
|284.530.107
|% 0,96
|
|THYAO
|18,91
|513.334.685
|% 3,62
|
|PETKM
|8,26
|218.154.392
|% 1,10
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7231
|13,7293
|% 0,48
|
|Euro
|15,4882
|15,5328
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,1909
|18,2822
|% 0,17
|
|Frank
|14,8537
|14,9432
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6529
|3,6712
|% 0,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,46
|
|Altın Gr.
|781
|781
|2,10
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|70,87
|70,87
|1,20
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:42XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 4, 068.00 milyon TL de
-
10:41YKSLN
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 274, 153 adet işlem
-
10:39BURCE
Yüzde 5.65 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 961 adet işlem
-
10:38MEGAP
Yüzde 4.21 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 191 adet işlem
-
10:38MEGAP
Yüzde 4.21 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 191 adet işlem