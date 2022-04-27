***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 16:44
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen
1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022
özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023
özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024285
BIST
17:202.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:2014,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0372
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:2015,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1093
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:20900,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,51
|Açılış
|: 900,51
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UFUK
|25,96
|1.458.822
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.062.087
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.180.944
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.599.996
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|83.527.716
|% -9,56
|
|SILVR
|7,67
|39.470.114
|% -9,55
|
|SAFKR
|7,24
|69.039.260
|% -7,54
|
|THYAO
|39,74
|4.703.595.465
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,18
|2.582.396.758
|% 3,62
|
|EREGL
|34,00
|2.073.929.399
|% 2,78
|
|SISE
|17,76
|2.009.490.318
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,95
|1.545.694.251
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|1.053.094.879
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,95
|1.545.694.251
|% 0,20
|
|ODAS
|2,47
|666.439.299
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,18
|2.582.396.758
|% 3,62
|
|AKBNK
|9,12
|1.364.560.041
|% 1,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8299
|14,8330
|% 0,23
|
|Euro
|15,6246
|15,6325
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,5458
|18,6388
|% -0,02
|
|Frank
|15,2560
|15,3479
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9427
|3,9624
|% 0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,99
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,92
|
Seans Raporu
17:18
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17:32CANTE
Yüzde 4.26 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 874 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, VESTL, HALKB
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 41 artarak (% 0.89 ) 2, 198
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17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, BAKAB, PKART, UFUK, KAPLM, ETILR, ACSEL
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17:31
OTTO, AYES, BAKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında