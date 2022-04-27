***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 16:46
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile -Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar, -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024287
BIST
17:182.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,48
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:1814,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:1815,6325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1141
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:18900,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,84
|Açılış
|: 900,51
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UFUK
|25,96
|1.458.822
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.062.656
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|OZRDN
|8,52
|32.065.537
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.599.996
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|39.682.788
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|83.538.158
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,22
|69.124.643
|% -7,79
|
|THYAO
|39,70
|4.732.705.024
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,13
|2.590.823.221
|% 3,28
|
|EREGL
|33,90
|2.084.543.503
|% 2,48
|
|SISE
|17,71
|2.018.084.000
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,94
|1.554.037.436
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.053.349.907
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,94
|1.554.037.436
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|668.547.525
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,13
|2.590.823.221
|% 3,28
|
|AKBNK
|9,11
|1.372.476.527
|% 0,89
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8299
|14,8338
|% 0,24
|
|Euro
|15,6276
|15,6351
|% -0,71
|
|Sterlin
|18,5424
|18,6354
|% -0,03
|
|Frank
|15,2479
|15,3397
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,74
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,80
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, VESTL, HALKB
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 41 artarak (% 0.89 ) 2, 198
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, BAKAB, PKART, UFUK, KAPLM, ETILR, ACSEL
-
17:31
OTTO, AYES, BAKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
TSKB, CLEBI, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında