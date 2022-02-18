***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:35
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002699
BIST
13:232.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
13:2313,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0574
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6392
En Düşük
13,5136
13:2315,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0419
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
13:23828,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 828,93
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.746.464
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|693.711
|% 9,82
|
|BASCM
|4,73
|89.317
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|24.159.831
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.248.713
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.303.568
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|33.514.093
|% -9,77
|
|INTEM
|72,80
|19.078.711
|% -7,79
|
|THYAO
|29,28
|1.802.713.683
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|550.031.465
|% 0,96
|
|EREGL
|28,12
|389.226.990
|% 0,29
|
|TUPRS
|191,70
|354.158.071
|% 0,37
|
|SISE
|13,15
|300.985.221
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,01
|266.548.127
|% 0,50
|
|THYAO
|29,28
|1.802.713.683
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|550.031.465
|% 0,96
|
|ODAS
|1,30
|54.253.300
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|40.542.235
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6287
|13,6392
|% 0,42
|
|Euro
|15,4935
|15,4991
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5088
|18,6016
|% 0,38
|
|Frank
|14,7400
|14,8288
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6215
|3,6397
|% 0,36
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,73
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|12,00
|
|Tam
|5.482
|5.618
|12,03
|
|Yarım
|2.649
|2.718
|5,82
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,04
|
|B. Petrol
|91,00
|91,00
|-1,98
|