***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 16:17
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062363
BIST
17:593.650
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 128,33
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5918,2245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5918,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1581
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:591.013,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.013,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.013.729
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.966.829
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|ASUZU
|294,30
|492.744.920
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,86
|54.109.996
|% -9,85
|
|MEDTR
|23,56
|32.445.699
|% -7,61
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,59
|11.630.213.717
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.857.217.287
|% 5,70
|
|EREGL
|33,44
|7.142.392.337
|% 3,02
|
|THYAO
|75,10
|6.920.069.351
|% 2,32
|
|EKGYO
|5,36
|5.856.332.769
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,59
|11.630.213.717
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.857.217.287
|% 5,70
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,77
|1.713.115.723
|% 5,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2263
|% -0,05
|
|Euro
|18,4756
|18,4798
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,2654
|21,3721
|% 0,93
|
|Frank
|19,0770
|19,1919
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,69
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.810
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|2,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem