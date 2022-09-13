***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:10
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062542
BIST
11:573.694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 44,99
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:5718,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2477
En Düşük
18,2119
11:5718,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
11:571.012,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.012,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,52
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|107.666.029
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.812.718
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|40.952.216
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|99.646.013
|% -7,98
|
|ZRGYO
|5,00
|82.524.291
|% -6,19
|
|TSPOR
|4,82
|72.864.847
|% -5,49
|
|THYAO
|76,95
|4.841.973.673
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,84
|4.428.182.529
|% 7,60
|
|ISCTR
|12,38
|3.758.895.862
|% -1,35
|
|YKBNK
|10,07
|3.124.437.649
|% 3,92
|
|ASELS
|33,40
|2.897.850.746
|% 3,60
|
|EKGYO
|5,41
|2.290.821.041
|% 1,12
|
|YKBNK
|10,07
|3.124.437.649
|% 3,92
|
|ISCTR
|12,38
|3.758.895.862
|% -1,35
|
|AKBNK
|18,84
|4.428.182.529
|% 7,60
|
|KRDMD
|15,95
|2.384.200.417
|% 4,18
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2405
|18,2480
|% 0,18
|
|Euro
|18,5172
|18,5259
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3084
|21,4152
|% 0,36
|
|Frank
|19,1041
|19,2192
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8406
|4,8649
|% 0,09
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.798
|6.855
|-1,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|0,93
|
Seans Raporu
11:55
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