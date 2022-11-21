***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 15:08
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081392
BIST
15:254.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -23,33
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
15:2518,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
15:2519,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1580
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
15:251.042,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.042,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler15:23
|YEOTK
|97,35
|180.686.146
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.172.126
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.281.248
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.827.455
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.833.846
|% 10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.079.844
|% -10,00
|
|SASA
|135,90
|241.105.354
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|197.887.514
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|90.459.867
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|90.459.867
|% -6,88
|
|THYAO
|104,90
|3.779.857.452
|% -1,59
|
|ASELS
|40,90
|3.421.204.613
|% 2,97
|
|KONTR
|192,10
|3.218.926.781
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,64
|2.634.499.938
|% 2,73
|
|PETKM
|15,12
|2.343.071.900
|% 0,80
|
|EKGYO
|5,64
|2.634.499.938
|% 2,73
|
|ALBRK
|3,49
|817.132.336
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,41
|562.276.841
|% -0,82
|
|ADESE
|1,39
|306.356.136
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,00
|1.949.865.627
|% 0,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6224
|18,6247
|% 0,08
|
|Euro
|19,0670
|19,0769
|% -0,82
|
|Sterlin
|21,9057
|22,0155
|% -0,64
|
|Frank
|19,3572
|19,4738
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9410
|4,9657
|% 0,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-8,45
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.985
|7.091
|-15,00
|
|Tam
|6.987
|7.069
|-62,00
|
|Yarım
|3.399
|3.456
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.727
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,68
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,57
|