***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 14:30
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093100
BIST
15:465.582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -44,23
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:4618,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:4619,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1489
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:461.117,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,36
|Açılış
|: 1.117,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:46
|EYGYO
|22,90
|14.672.030
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|43.071.444
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.220.312
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.827.787
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.232.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.927.009
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.728.635
|% -9,93
|
|LIDER
|89,00
|23.432.556
|% -8,62
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,14
|8.786.254.991
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,74
|6.503.811.127
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,40
|5.927.900.907
|% -0,21
|
|ASELS
|66,00
|5.138.070.532
|% -4,49
|
|THYAO
|145,80
|5.064.894.923
|% -1,09
|
|EKGYO
|9,40
|5.927.900.907
|% -0,21
|
|KRDMD
|19,74
|6.503.811.127
|% 4,94
|
|EREGL
|43,14
|8.786.254.991
|% 2,13
|
|YKBNK
|11,82
|2.338.848.885
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,80
|2.332.958.985
|% 1,03
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7405
|18,7454
|% 0,13
|
|Euro
|19,8926
|19,9150
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,4988
|22,6116
|% 0,71
|
|Frank
|20,1107
|20,2318
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,90
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,36
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.547
|7.604
|29,00
|
|Yarım
|3.655
|3.717
|14,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,14
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|-2,70
|