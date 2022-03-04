***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2022 09:57
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 04.03.2022 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Şirketin 2022 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A member firm of Crowe Global)'nin bağımsız denetçi olarak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007159
BIST
10:072.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,59
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.011
10:0714,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0641
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:0715,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:07881,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,83
|Açılış
|: 881,00
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:07
|AVOD
|1,41
|971.876
|% 41,00
|
|ATEKS
|37,40
|1.866.984
|% 7,04
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|EGSER
|17,64
|7.532.850
|% 6,59
|
|YUNSA
|14,07
|4.453.364
|% 6,03
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KSTUR
|248,00
|23.312
|% -4,25
|
|KGYO
|5,89
|111.528
|% -4,23
|
|AKFGY
|3,12
|4.687.410
|% -4,00
|
|HTTBT
|14,01
|63.440.406
|% 4,01
|
|ISDMR
|27,30
|17.191.606
|% 4,12
|
|INVES
|25,04
|11.358.132
|% 0,97
|
|HUNER
|2,69
|10.756.483
|% -0,74
|
|PGSUS
|90,20
|10.157.354
|% -0,72
|
|HTTBT
|14,01
|63.440.406
|% 4,01
|
|HUNER
|2,69
|10.756.483
|% -0,74
|
|MOBTL
|1,69
|4.146.829
|% -0,59
|
|ODAS
|1,32
|2.931.678
|% -0,75
|
|HLGYO
|1,63
|1.952.556
|% -1,21
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1640
|14,1783
|% 0,45
|
|Euro
|15,6075
|15,6405
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,8030
|18,8973
|% 0,17
|
|Frank
|15,3325
|15,4249
|% 0,20
|
|Riyal
|3,7582
|3,7770
|% 0,21
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|0,66
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,91
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,41
|
Seans Raporu
10:07
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 7 kaybederek (% -0.25 ) 2, 277
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10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BASCM, AKPAZ
-
10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR