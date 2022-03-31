***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 17:10
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarihli toplantı kararı ile teklif edilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu kabul edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014595
BIST
17:142.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,37
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
17:1414,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6873
En Düşük
14,5922
17:1416,2912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0629
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:14915,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,26
|Açılış
|: 915,26
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:12
|AYCES
|72,05
|5.778.494
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.245.849
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.018.996
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|46.475.420
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|145.634.784
|% -7,88
|
|AKFGY
|3,24
|338.602.692
|% -6,90
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GZNMI
|42,26
|218.739.745
|% -5,67
|
|THYAO
|32,48
|4.048.227.590
|% 0,93
|
|GARAN
|12,23
|2.654.194.365
|% 0,33
|
|KRDMD
|15,18
|2.038.109.249
|% 1,54
|
|SISE
|15,25
|1.188.488.979
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,90
|1.118.462.219
|% 3,63
|
|ODAS
|1,71
|427.559.380
|% 1,79
|
|GARAN
|12,23
|2.654.194.365
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,07
|805.117.906
|% -1,21
|
|KARSN
|5,54
|1.019.405.279
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,18
|2.038.109.249
|% 1,54
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6777
|14,6831
|% 0,20
|
|Euro
|16,2855
|16,2980
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,1982
|19,2945
|% -0,01
|
|Frank
|15,8290
|15,9243
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9019
|3,9215
|% 0,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,02
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,09
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|36,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|32,32
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,64
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,85
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.20 ) 2, 010
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, YKSLN, AYCES, TURGG, MAALT, ULUSE, PENTA
-
17:27
KUYAS, TURGG, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
CIMSA, BALAT, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 104 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 132 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 30 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem