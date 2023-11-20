***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.11.2023 09:18
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023 / 09.05.2023 / 20.02.2023 / 04.11.2022 / 09.08.2022 / 09.05.2022 / 03.03.2022 / 02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218837
BIST
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13:327.961
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 107,75
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3228,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0836
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7613
En Düşük
28,6078
13:3231,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1252
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:321.828,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.827,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:32
|OYAYO
|27,94
|11.778.074
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.506.499
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.116.635
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.572.739
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.163.276.330
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.953.191.638
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,60
|1.857.303.195
|% 0,72
|
|MIATK
|52,30
|1.564.130.428
|% -6,74
|
|ASELS
|44,02
|1.561.505.064
|% 4,26
|
|ZOREN
|5,12
|817.539.010
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,64
|912.938.831
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,90
|1.464.920.289
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|95.803.383
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,86
|113.325.749
|% -6,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7559
|28,7610
|% 0,29
|
|Euro
|31,4388
|31,4559
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,7933
|35,9729
|% 0,47
|
|Frank
|32,4226
|32,6179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,6451
|7,6834
|% 0,28
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,53
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|902,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,57
|1.059,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.975,71
|1.975,93
|% 0,66
|