***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
01.04.2022 16:11
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağımız 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015055
BIST
17:452.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
En Düşük
2.230
17:4514,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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|Açılış
|: 908,99
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|Önceki Kapanış
|: 913,73
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915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|551.181.021
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,70
|230.460.923
|% 7,89
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.849.261
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,35
|57.455.302
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,12
|28.346.747
|% -6,02
|
|AYCES
|68,45
|3.313.300
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.930.454.602
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.283.926.009
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,30
|2.083.447.813
|% 5,55
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.031.914.256
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.005.213
|% 0,74
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6811
|14,6877
|% 0,11
|
|Euro
|16,2070
|16,2186
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1690
|19,2651
|% -0,27
|
|Frank
|15,7675
|15,8625
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% 0,15
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|