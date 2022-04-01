***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağımız 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015055BIST