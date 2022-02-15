***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 09:50
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kuru
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
0
En Düşük
0
18:0513,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5662
18:0515,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4175
En Düşük
15,3518
18:05820,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,66
|Açılış
|: 820,62
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% 93,43
|
|BUCIM
|3,33
|18.482.991
|% 87,43
|
|SNGYO
|5,07
|123.671.017
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,13
|4.392.240
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,07
|123.671.017
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,13
|4.392.240
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,37
|1.093.951
|% 0,00
|
|SONME
|41,00
|4.926.655
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5827
|13,5890
|% -0,02
|
|Euro
|15,3831
|15,3986
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,3264
|18,4183
|% 0,00
|
|Frank
|14,6415
|14,7297
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6099
|3,6280
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,63
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,53
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|-0,68
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Seans Raporu
18:05
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