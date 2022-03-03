***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 14:05
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Kendi isteğiyle 03.03.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Dr. Osmanca Emrah MÜFTÜLER'in istifasının kabulüne, Sayın Dr. Osmanca Emrah MÜFTÜLER'in Medikal Direktörlüğü görevinin ise devamına,
2. Sayın Levent Mete ÖZGÜRBÜZ'ün, Sayın Dr. Osmanca Emrah MÜFTÜLER'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Levent Mete ÖZGÜRBÜZ'ün yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
3. İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006783
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|ISKUR
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|1.206.975
|% 10,00
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|OZGYO
|2,00
|36.165.599
|% 9,89
|
|KOZAL
|128,60
|944.392.918
|% 9,73
|
|KOZAA
|21,90
|464.931.871
|% 9,66
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|AKFGY
|3,25
|124.114.747
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
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|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,63
|124.679.503
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|201.448
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|THYAO
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|1.852.837.595
|% -0,38
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|ASELS
|24,08
|1.642.895.202
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|EREGL
|35,70
|1.307.180.200
|% 3,54
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|KOZAL
|128,60
|944.392.918
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,40
|2.547.310.618
|% 4,20
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|YKBNK
|3,66
|403.781.607
|% 0,27
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|PETKM
|7,83
|683.344.888
|% 2,49
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|DOHOL
|2,63
|214.858.557
|% 1,94
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|GARAN
|11,71
|898.559.345
|% 0,77
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
|Satış
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|9,37
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|Altın Gr.
|879
|879
|6,87
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|Cumhuriyet
|5.831
|5.919
|15,00
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|Tam
|5.804
|5.949
|22,72
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|Yarım
|2.805
|2.878
|10,99
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|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,49
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|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
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|Gümüş Gr.
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|11,51
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