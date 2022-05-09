***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 19:44
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 1.çeyrek konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan yatırımcı sunumu ve bilgi notunu ekte tüm yatırımcılarımızın ve kamouyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028058
BIST
12:242.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,20
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:2415,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1562
|Açılış
|: 15,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:2416,1226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:24912,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 13,60
|Açılış
|: 912,88
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:24
|PKENT
|229,40
|52.255.994
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.827.448
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.089.870
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.530.089
|% 9,73
|
|GMTAS
|2,97
|12.326.821
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|8.187.403
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,96
|42.460.211
|% -8,97
|
|KARSN
|5,11
|465.156.506
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,17
|15.819.904
|% -6,06
|
|SISE
|19,67
|1.460.618.514
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,56
|1.202.710.910
|% 1,41
|
|THYAO
|42,78
|1.160.348.860
|% 1,13
|
|EREGL
|34,22
|1.045.650.711
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,82
|822.381.597
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,82
|822.381.597
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,88
|529.918.494
|% 0,41
|
|KARSN
|5,11
|465.156.506
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,76
|300.795.457
|% 1,90
|
|SISE
|19,67
|1.460.618.514
|% 2,13
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2311
|15,2412
|% 1,04
|
|Euro
|16,1046
|16,1226
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7260
|18,8199
|% 0,98
|
|Frank
|15,2675
|15,3595
|% 0,99
|
|Riyal
|4,0524
|4,0728
|% 1,07
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,32
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,27
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|41,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|35,02
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,94
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,66
|