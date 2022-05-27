***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2 üretim tesisinin kaba inşaatı için mevcut Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Revize edilen yeni teşvik belgemiz bugün (27.05.2022 tarihinde) tarafımıza ulaşmıştır.Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032972BIST