***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar çatı uygulamalı gerçekleştirilen ve tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilir hale gelmiştir.Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı toplantısında, Şirketimizin- İzmir Tire' de bulunan üretim tesisindeki uygun alanların güneş panelleri ile kaplanmasına,- Bu proje çerçevesinde yaklaşık 6.730 metrekare alana güneş paneli yerleştirilerek 1.374,80 KWP elektrik üretimi gerçekleştirilmesinekarar verilmiş olup, söz konusu güneş enerjisi yatırımının 2023 yılı dördüncü çeyreği içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.Elektrik üretilmesi için toplam 18.000.000,00 – 20.000.000,00 TL arasında yatırım yapılması öngörülmekte olup, bu yatırımın, yatırım teşvik ile yapılması kapsamında başvuru işlemleri başlatılacaktır. Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %32-40 sinin bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.Şirketimiz, bu yatırımı ve 05.12.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğu 735 KWP elektrik üretimi sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı dikkate alındığında üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %48-60 ının santrallerden karşılanmasını hedeflemektedir.Şirketimiz açısından önemli bir maliyet kalemi olan elektrik enerjisi, yatırım maliyeti dışında herhangi bir maliyeti bulunmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Böylece, sürdürülebilir gelecek vizyonumuz çerçevesinde, Şirketimizce bir taraftan düşük karbon salınımıyla ülkemizin temiz enerji üretimine destek olunurken, diğer taraftan enerji maliyetlerimizin azaltılması ve bunun sonucunda karlılık ve verimliliğimizin artırılması hedeflenmektedir.Konu ile alakalı önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140879BIST