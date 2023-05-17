***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 09:46
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022 / 27.05.2022 / 03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2 üretim tesisinin ince inşaat işleri için mevcut Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151849
BIST
12:524.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 63,15
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5219,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5221,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0113
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:521.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PSGYO
|5,83
|56.714.373
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.176.611
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.058.264
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,22
|65.338.355
|% -6,90
|
|COSMO
|60,00
|1.398.349
|% -3,85
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|FENER
|45,38
|75.567.596
|% -3,16
|
|THYAO
|137,30
|3.392.284.306
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|KCHOL
|80,80
|2.211.743.933
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,40
|1.582.909.064
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,53
|813.382.956
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4198
|21,4474
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4992
|24,6221
|% -0,20
|
|Frank
|21,8859
|22,0178
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2521
|5,2785
|% 0,15
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,07
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|9.033
|9.170
|-61,00
|
|Tam
|8.989
|9.223
|-88,84
|
|Yarım
|4.438
|4.564
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,11
|