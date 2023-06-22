***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 12:21
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022 / 22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.03.2023 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu'muzun 3 ay vadeli toplam 19.054.100- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk.
Söz konusu kur korumalı mevduat hesabının vadesi bugün (22.06.2023) itibariyle dolmuş olup, hesabımıza 23.567.800 TL olarak aktarılmıştır.
Şirketimizin 22.06.2023 tarih ve 2023/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek hesaplarımıza aktarılan 23.567.800 TL tutarlı 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161167
BIST
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15:135.330
En Düşük
|Değişim
|: 2,75%
|| 142,75
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
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5.153
En Yüksek
5.330
15:1324,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,6274
|Açılış
|: 23,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1326,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,7396
|Açılış
|: 26,2500
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|Önceki Kapanış
|: 25,3500
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26,7478
En Düşük
25,6253
15:131.500,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 36,24
|Açılış
|: 1.500,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
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1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:13
|FORTE
|23,58
|77.694.546
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.143.159
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,44
|12.578.967
|% 9,41
|
|BMSTL
|48,88
|68.945.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|IZINV
|25,88
|29.228.524
|% -6,57
|
|PRZMA
|28,08
|17.948.346
|% -6,52
|
|UFUK
|62,95
|2.924.873
|% -6,32
|
|THYAO
|179,00
|8.004.701.040
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,70
|810.858.650
|% 2,76
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1788
|24,1938
|% 2,66
|
|Euro
|26,5784
|26,5885
|% 2,86
|
|Sterlin
|30,8703
|31,0252
|% 2,90
|
|Frank
|27,0071
|27,1698
|% 2,74
|
|Riyal
|6,4462
|6,4785
|% 2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.497
|32,15
|
|Cumhuriyet
|9.816
|9.964
|251,00
|
|Tam
|9.728
|10.014
|264,02
|
|Yarım
|4.692
|4.899
|128,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.450
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,58
|0,40
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-1,50
|
Seans Raporu
15:13
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-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797