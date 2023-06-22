***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022 / 22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.03.2023 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu'muzun 3 ay vadeli toplam 19.054.100- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk.Söz konusu kur korumalı mevduat hesabının vadesi bugün (22.06.2023) itibariyle dolmuş olup, hesabımıza 23.567.800 TL olarak aktarılmıştır.Şirketimizin 22.06.2023 tarih ve 2023/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaKısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek hesaplarımıza aktarılan 23.567.800 TL tutarlı 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161167BIST