***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 18:24
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %65 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 10.07.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı sonrasında Şirketimize bildirilmiş olduğu, tamamı nakden ödenmiş durumda olan 11.000.000 TL mevcut sermayesinin, 20.000.000 TL artırılmak suretiyle 31.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,
Yapılacak bedelli sermaye artırımına %65 oranındaki paylarımıza isabet eden her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 13.000.000 adet pay, 13.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine ve sermaye payının şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin Yurtdışı/ Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169482
BIST
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18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0551
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1125
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.615,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.615,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0514
|26,1017
|% 0,25
|
|Euro
|28,6432
|28,6689
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,4042
|33,5718
|% 0,24
|
|Frank
|29,3023
|29,4789
|% 0,38
|
|Riyal
|6,9321
|6,9669
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,05
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,26
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.421
|10.649
|-17,00
|
|Yarım
|5.211
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.675
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|0,05
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|-0,63
|