***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %65 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 10.07.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı sonrasında Şirketimize bildirilmiş olduğu, tamamı nakden ödenmiş durumda olan 11.000.000 TL mevcut sermayesinin, 20.000.000 TL artırılmak suretiyle 31.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,Yapılacak bedelli sermaye artırımına %65 oranındaki paylarımıza isabet eden her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 13.000.000 adet pay, 13.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine ve sermaye payının şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin Yurtdışı/ Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169482BIST