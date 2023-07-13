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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2023 16:37
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023 / 05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimiz  25.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden
  
 "Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimize 6.730 m2 metrekare alana güneş paneli yerleştirilerek 1.374,80 kWP elektrik üretimi gerçekleştirilmesine karar verildiği ve söz konusu güneş enerjisi yatırımının 2023 yılı dördüncü çeyreği içerisinde faaliyete geçmesi planlandığı, 
  
Elektrik üretilmesi için toplam 18.000.000,00 – 20.000.000,00 TL arasında yatırım yapılması öngörüldüğü, bu yatırımın, yatırım teşvik ile yapılması kapsamında başvuru işlemleri başlatılması ve Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %32-40 sinin bu santralden karşılanması hedeflendiği" KAP'ta açıklama yapılmıştı.
    
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, 1.374,80 kWp Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için 11.212.680 TL'lik ve 10.489.742 TL'lik olmak üzere toplam 21.702.422 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 
  
Yatırım Teşvik Belgesi, "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.
  
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir. 
     
Buna ilaveten Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için Conseco Yatırım Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. 
  
2023 yılı dördüncü çeyreğine kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171512


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