***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2023 ve 16.08.2023 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamalarında bahsi geçen "Üretim faaliyetlerimizi tek kampüste(Tire kampüsümüzde) gerçekleştirmek amacıyla İzmir Menderes İtob Organize Sanayi Bölgesindeki İki Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Arsası Niteliğinde olan taşınmazın" satışı kapsamında, Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic. A.Ş. İtob Şubesi kapatılmış olup, kapanış işlemi 26.09.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197454BIST