***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 18:11
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2023 ve 16.08.2023 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamalarında bahsi geçen "Üretim faaliyetlerimizi tek kampüste(Tire kampüsümüzde) gerçekleştirmek amacıyla İzmir Menderes İtob Organize Sanayi Bölgesindeki İki Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Arsası Niteliğinde olan taşınmazın" satışı kapsamında, Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic. A.Ş. İtob Şubesi kapatılmış olup, kapanış işlemi 26.09.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197454
BIST
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18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -10,40
|Açılış
|: 1.665,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2401
|27,2551
|% 0,18
|
|Euro
|28,8297
|28,8552
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,0663
|33,2322
|% -0,18
|
|Frank
|29,6747
|29,8535
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2429
|7,2792
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-14,51
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.050
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem