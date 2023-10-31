***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 15:11
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.10.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz "Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi sonucunda Bağlı Ortaklığımız Altera Dış Ticaret A.Ş.'den şirketimize aktarılan Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (31.10.2023) dolmuştur. Şirketimizin 31.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Hesabımıza aktarılan 15.556.805 TL için kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212327
BIST
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18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1031
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0135
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.807,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2906
|28,3427
|% 0,37
|
|Euro
|29,9766
|30,0008
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2840
|34,4560
|% -0,01
|
|Frank
|30,9995
|31,1863
|% -0,65
|
|Riyal
|7,5200
|7,5577
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,99
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.913
|11.995
|-71,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.011
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,38
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında