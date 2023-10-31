***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.10.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz "Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi sonucunda Bağlı Ortaklığımız Altera Dış Ticaret A.Ş.'den şirketimize aktarılan Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (31.10.2023) dolmuştur. Şirketimizin 31.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Hesabımıza aktarılan 15.556.805 TL için kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212327BIST