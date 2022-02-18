***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 34.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 6.750.000 16.875.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 NâmaB Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.250.000 68.125.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 34.000.000 85.000.000,000 250,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 85.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.02.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında alınan "135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 16.875.00 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 68.125.000 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılması ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 17.02.2022 ve 2022/8 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır.34.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin 85.000.000 TL artışla 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karar_Noter Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002683BIST