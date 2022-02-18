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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.02.2022 09:32
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 34.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 6.750.000 16.875.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 Nâma
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.250.000 68.125.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 34.000.000 85.000.000,000 250,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 85.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında alınan "135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 16.875.00 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 68.125.000 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılması ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 17.02.2022 ve 2022/8 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır.
34.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin 85.000.000 TL artışla 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karar_Noter Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002683


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