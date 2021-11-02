***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirkerimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin olarak 02.11.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan, SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974046BIST