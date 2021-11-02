***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.11.2021 18:12
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkerimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin olarak 02.11.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan, SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974046
BIST
17:591.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:599,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:5911,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0473
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:59551,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,95
|Açılış
|: 551,74
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VANGD
|6,49
|42.006.708
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|FRIGO
|23,56
|47.009.612
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.578.753
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.187.124
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.600.521
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.800.320
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.662
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.820.411
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.080.550
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.356.333.582
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.820.411
|% -9,90
|
|THYAO
|15,47
|1.286.373.104
|% 1,24
|
|SISE
|8,63
|873.852.889
|% 1,17
|
|AKBNK
|6,06
|841.275.229
|% 1,85
|
|GARAN
|10,16
|3.356.333.582
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,84
|836.342.716
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.820.411
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,18
|790.185.695
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,03
|292.883.666
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5826
|9,5860
|% 0,52
|
|Euro
|11,1083
|11,1219
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,0173
|13,0826
|% 0,19
|
|Frank
|10,4425
|10,5054
|% -0,04
|
|Riyal
|2,5470
|2,5597
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,67
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,43
|