***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.03.2022 İcrada Görevli Değil TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Yönetici Fabrika DirektörüAYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite DirektörüOSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Medikal Direktör Yönetici Medikal DirektörHİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler DirektörüOZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri DirektörüGÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006805BIST