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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2022 15:05
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.03.2022 İcrada Görevli Değil TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Yönetici Fabrika Direktörü
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite Direktörü
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Medikal Direktör Yönetici Medikal Direktör
HİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü
OZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
GÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006805


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Altın Gr. 879 879 6,86  
Cumhuriyet 5.836 5.924 20,00  
Tam 5.809 5.954 27,52  
Yarım 2.808 2.880 13,31  
Çeyrek 1.408 1.440 6,65  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 0,06  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,06  
B. Petrol 115 115 1,84  
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