***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.03.2022 15:05
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.03.2022 İcrada Görevli Değil TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Yönetici Fabrika Direktörü
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite Direktörü
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Medikal Direktör Yönetici Medikal Direktör
HİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü
OZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
GÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006805
BIST
15:092.016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:0914,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0575
|Açılış
|: 14,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:0915,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0211
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:09879,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,81
|Açılış
|: 879,07
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PKENT
|374,00
|17.019.796
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.129.143
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,50
|2.115.027
|% 9,37
|
|KOZAL
|127,50
|886.412.974
|% 8,79
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,27
|117.830.340
|% -9,42
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,59
|123.314.113
|% -4,42
|
|HLGYO
|1,63
|33.238.804
|% -4,12
|
|KRDMD
|13,41
|2.485.865.055
|% 4,28
|
|THYAO
|25,86
|1.788.660.696
|% -0,46
|
|ASELS
|24,00
|1.619.883.142
|% 4,53
|
|EREGL
|35,64
|1.258.752.800
|% 3,36
|
|KOZAL
|127,50
|886.412.974
|% 8,79
|
|KRDMD
|13,41
|2.485.865.055
|% 4,28
|
|YKBNK
|3,66
|382.144.220
|% 0,27
|
|PETKM
|7,82
|665.808.633
|% 2,36
|
|DOHOL
|2,62
|214.177.536
|% 1,55
|
|GARAN
|11,70
|855.046.504
|% 0,69
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1405
|14,1473
|% 0,41
|
|Euro
|15,7052
|15,7303
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,8552
|18,9497
|% 0,18
|
|Frank
|15,3058
|15,3980
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7567
|3,7755
|% 0,33
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,39
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,86
|
|Cumhuriyet
|5.836
|5.924
|20,00
|
|Tam
|5.809
|5.954
|27,52
|
|Yarım
|2.808
|2.880
|13,31
|
|Çeyrek
|1.408
|1.440
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,84
|
Seans Raporu
15:09
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-
15:23KOZAA
Yüzde 8.56 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 873, 776 adet işlem
-
15:22ISDMR
Yüzde 7.72 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 551, 776 adet işlem
-
15:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 98 artarak (% 1.52 ) 2, 271
-
15:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
-
15:21XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 17, 845.00 milyon TL de