***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite DirektörüOSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Medikal Direktör Yönetici Medikal DirektörHİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler DirektörüOZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri DirektörüGÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri DirektörüVUSLAT ÇAVUŞ Üretim Direktörü Yönetici -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120305BIST