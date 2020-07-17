***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.07.2020 08:57
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860166
BIST
10:15118.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 77,02
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.898
En Düşük
118.361
10:156,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:157,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
10:15397,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,81
|Açılış
|: 397,14
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|13.153.898
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.701.418
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|555.660
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|DURDO
|17,30
|199.059
|% -4,74
|
|DOBUR
|20,50
|192.162
|% -4,56
|
|SASA
|13,05
|121.242.002
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,27
|110.896.865
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,78
|107.464.021
|% 5,75
|
|ASELS
|32,86
|85.981.034
|% -0,61
|
|THYAO
|11,99
|82.662.914
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,27
|110.896.865
|% -0,44
|
|TSKB
|1,27
|44.973.623
|% 0,00
|
|ODAS
|2,92
|78.516.093
|% 1,39
|
|TRGYO
|4,78
|107.464.021
|% 5,75
|
|YKBNK
|2,36
|52.938.509
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5866
|8,6297
|% 0,03
|
|Frank
|7,2304
|7,2739
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,31
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.604
|4,50
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,70
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,09
|