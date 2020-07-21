***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.07.2020 09:11
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860618
BIST
10:48120.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 816,13
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:486,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:487,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:48401,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,99
|Açılış
|: 401,68
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.680.978
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|346.430
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|2.625.706
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.396.140
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,76
|895.746
|% -6,99
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|AYEN
|5,25
|5.962.260
|% -4,89
|
|EKGYO
|2,33
|231.860.286
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,51
|221.175.035
|% 1,66
|
|AFYON
|4,52
|159.775.286
|% 4,63
|
|ASELS
|33,28
|156.151.594
|% 0,42
|
|SISE
|6,52
|131.673.175
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,33
|231.860.286
|% 1,30
|
|TSKB
|1,27
|68.639.188
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|131.281.668
|% 1,40
|
|CEMAS
|1,84
|82.106.000
|% 2,22
|
|USAK
|1,93
|84.275.259
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6747
|8,7182
|% 0,23
|
|Frank
|7,2778
|7,3217
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,45
|
|Altın Gr.
|401
|402
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|0,29
|