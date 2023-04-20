***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.04.2023 09:14
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/04/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140237
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
0
En Düşük
0
18:0519,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0440
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.246,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.246,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,22
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4007
|19,4049
|% 0,06
|
|Euro
|21,2829
|21,2894
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,0760
|24,1968
|% 0,10
|
|Frank
|21,5905
|21,7205
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1595
|5,1853
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|2,21
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|1,83
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.976
|9.180
|15,00
|
|Yarım
|4.384
|4.494
|7,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|-0,75
|