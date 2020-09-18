***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
18.09.2020 12:28
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
-
Açıklamalar
Payları Borsamız Pay Piyasası Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlem sırası (MEGAP.E) Borsamızca geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sıranın tekrar açılmasına ilişkin olarak KAP'ta ayrıca duyuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875622
BIST
12:581.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:587,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
12:588,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:58475,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,90
|Açılış
|: 475,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:56
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.315.795
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.042.700
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|3.610.679
|% -9,84
|
|DGKLB
|2,59
|218.799.519
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.168.533.766
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|523.079.981
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,57
|291.386.896
|% 6,20
|
|AVOD
|4,12
|252.938.014
|% -7,21
|
|DGKLB
|2,59
|218.799.519
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.168.533.766
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|523.079.981
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,57
|291.386.896
|% 6,20
|
|IHLAS
|1,06
|95.786.017
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|218.799.519
|% -9,76
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5694
|7,5720
|% 0,34
|
|Euro
|8,9687
|8,9723
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,8083
|9,8575
|% 0,49
|
|Frank
|8,3042
|8,3542
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0116
|2,0216
|% 0,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|