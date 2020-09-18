***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [MEGAP]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıMEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi18/09/2020Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarPayları Borsamız Pay Piyasası Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlem sırası (MEGAP.E) Borsamızca geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sıranın tekrar açılmasına ilişkin olarak KAP'ta ayrıca duyuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875622BIST