***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
16.07.2020 18:17
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
MEGA POLIETILEN
Referans Fiyat
2,765
Referans Alınacak Tarih
17/07/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860140
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6142
|8,6574
|% 0,12
|
|Frank
|7,2362
|7,2798
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,26
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,30
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-1,60
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|