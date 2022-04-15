***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 15:08
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021102
BIST
15:442.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,61
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:4414,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:4415,8429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:44928,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,09
|Açılış
|: 928,19
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:42
|IHAAS
|16,94
|18.318.700
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.203.203
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.208.905
|% 9,95
|
|ASUZU
|97,70
|50.871.842
|% 9,65
|
|ERSU
|4,93
|53.136.845
|% -6,98
|
|HEKTS
|21,54
|725.535.323
|% -6,51
|
|OYLUM
|2,32
|6.267.773
|% -4,92
|
|SELGD
|4,24
|1.898.375
|% -3,85
|
|ISSEN
|18,30
|22.443.649
|% -3,48
|
|GARAN
|13,74
|1.385.964.259
|% 0,29
|
|THYAO
|37,38
|1.349.094.911
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,93
|1.270.674.313
|% -1,68
|
|SAHOL
|21,72
|884.911.315
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|835.460.948
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,93
|1.270.674.313
|% -1,68
|
|TSKB
|1,89
|506.282.053
|% 2,16
|
|ODAS
|2,34
|427.797.323
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,18
|835.460.948
|% 0,78
|
|GARAN
|13,74
|1.385.964.259
|% 0,29
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6224
|14,6252
|% 0,15
|
|Euro
|15,8116
|15,8395
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0501
|19,1457
|% 0,00
|
|Frank
|15,4582
|15,5514
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8875
|3,9070
|% 0,09
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|2,20
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,06
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:42
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