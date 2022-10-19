***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:50
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072811
BIST
13:403.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 36,13
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:4018,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:4018,2151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1137
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2024
13:40977,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,96
|Açılış
|: 977,52
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
976,81
BIST En Aktif Hisseler13:38
|GESAN
|149,60
|462.796.794
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|285.492.528
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.930.104
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.648.087
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|39.023.579
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,12
|250.323.979
|% -7,00
|
|SEGYO
|1,58
|126.143.068
|% -5,95
|
|KIMMR
|6,90
|5.876.976
|% -4,43
|
|HKTM
|72,95
|45.325.028
|% -3,63
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|ODAS
|8,09
|3.952.795.585
|% -3,35
|
|THYAO
|97,60
|3.590.811.908
|% 0,36
|
|AKBNK
|15,39
|2.152.602.163
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,52
|1.956.511.259
|% 1,38
|
|TUPRS
|359,20
|1.667.656.650
|% 0,11
|
|ODAS
|8,09
|3.952.795.585
|% -3,35
|
|YKBNK
|9,52
|1.956.511.259
|% 1,38
|
|EKGYO
|4,45
|905.165.940
|% 1,37
|
|AKBNK
|15,39
|2.152.602.163
|% 1,99
|
|TSKB
|2,70
|342.168.315
|% 1,50
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5944
|% 0,05
|
|Euro
|18,2113
|18,2223
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,8794
|20,9841
|% -0,49
|
|Frank
|18,4876
|18,5990
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,02
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-17,63
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-9,85
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.642
|6.721
|-43,00
|
|Yarım
|3.236
|3.286
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|1,05
|