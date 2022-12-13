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***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

13.12.2022 14:12
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086857


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Altın Gr. 1.089 1.089 22,75  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.314 7.367 124,00  
Yarım 3.542 3.602 61,00  
Çeyrek 1.776 1.800 30,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,97 0,64  
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