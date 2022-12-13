***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 14:12
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086857
BIST
17:335.272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 78,55
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:3318,6446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:3319,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2272
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:331.089,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 23,45
|Açılış
|: 1.089,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KRSTL
|9,46
|121.845.379
|% 10,00
|
|SILVR
|19,36
|204.205.516
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.437.830
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|76.279.357
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,88
|40.719.215
|% -5,81
|
|SMRTG
|106,80
|753.988.136
|% -5,57
|
|AKGRT
|3,78
|301.703.425
|% -5,26
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,33
|9.907.465.914
|% 7,13
|
|EREGL
|43,00
|7.928.998.719
|% 3,66
|
|ASELS
|59,80
|7.532.840.947
|% 1,61
|
|THYAO
|144,80
|7.128.458.068
|% -0,14
|
|SISE
|41,42
|5.307.331.995
|% 3,39
|
|KRDMD
|18,33
|9.907.465.914
|% 7,13
|
|EKGYO
|7,97
|4.106.272.952
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,78
|899.440.528
|% -0,71
|
|TSKB
|4,25
|1.253.090.900
|% 1,43
|
|YKBNK
|11,69
|3.429.062.849
|% 0,69
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6395
|18,6446
|% 0,04
|
|Euro
|19,8547
|19,8628
|% 1,16
|
|Sterlin
|23,0711
|23,1868
|% 1,21
|
|Frank
|20,0707
|20,1916
|% 1,26
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,93
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,75
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.314
|7.367
|124,00
|
|Yarım
|3.542
|3.602
|61,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,40
|0,44
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
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