***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2021 09:25
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909538
BIST
12:171.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:176,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0575
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:178,4759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:17407,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,09
|Açılış
|: 407,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:15
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|GEDIK
|28,62
|41.989.623
|% 9,99
|
|SNKRN
|26,92
|100.169
|% 9,97
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|UFUK
|18,30
|101.730
|% -9,94
|
|SEYKM
|39,98
|12.590.591
|% -4,12
|
|OZRDN
|13,88
|4.054.551
|% -3,74
|
|FADE
|9,83
|29.708.671
|% -3,25
|
|ESEN
|42,92
|192.742.635
|% 5,71
|
|ISKPL
|34,68
|145.599.332
|% 8,44
|
|KONTR
|103,80
|58.609.513
|% 9,61
|
|INVEO
|181,20
|55.764.929
|% 9,95
|
|ARDYZ
|58,10
|54.700.854
|% -0,68
|
|AKYHO
|2,27
|11.700.540
|% -1,30
|
|OYAKC
|8,37
|38.704.419
|% 1,21
|
|ESEN
|42,92
|192.742.635
|% 5,71
|
|ISKPL
|34,68
|145.599.332
|% 8,44
|
|FADE
|9,83
|29.708.671
|% -3,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9746
|6,9776
|% -0,83
|
|Euro
|8,4720
|8,4780
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6648
|9,7132
|% -0,53
|
|Frank
|7,7988
|7,8457
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% -0,83
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,67
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,70
|
Seans Raporu
12:15
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, MGROS
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 1.11 ) 1, 363
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, MZHLD, SEKUR, SNKRN, IZMDC, GEDIK, ERBOS, INVEO, BALAT, EPLAS
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, PSDTC, UMPAS, PSDTC, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG