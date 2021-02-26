***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2021 10:02
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913222
BIST
12:511.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,67
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:517,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:518,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
12:51416,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,85
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:51
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|SILVR
|6,62
|21.095.934
|% 9,42
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|128,90
|922.375.573
|% 0,55
|
|THYAO
|13,26
|895.489.612
|% -0,97
|
|GARAN
|8,89
|621.494.325
|% -2,09
|
|SASA
|41,08
|547.945.138
|% -1,49
|
|PETKM
|5,18
|513.348.937
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|267.794.641
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,25
|284.972.722
|% -2,60
|
|KARSN
|4,07
|415.657.479
|% -3,78
|
|PETKM
|5,18
|513.348.937
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.675.383
|% -2,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3613
|% 0,12
|
|Euro
|8,9254
|8,9318
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,2159
|10,2671
|% -0,52
|
|Frank
|8,1000
|8,1488
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -0,08
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,70
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|11,66
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,64
|
|Çeyrek
|668
|684
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|-0,80
|