***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2021 09:12
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951010
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
0
En Düşük
0
18:058,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6064
18:0510,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
18:05502,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 502,95
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6259
|% 0,08
|
|Euro
|10,1704
|10,1769
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8965
|11,9562
|% 0,22
|
|Frank
|9,3569
|9,4133
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|7,24
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
-
17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında