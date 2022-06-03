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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.06.2022 15:22
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000-TL ye çıkarılması için yapılan onaylı Esas Sözleşme Tadil metni bildirim ekinde komuoyuna sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034541


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