***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 15:22
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000-TL ye çıkarılması için yapılan onaylı Esas Sözleşme Tadil metni bildirim ekinde komuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034541
BIST
16:002.600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,87
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.591
16:0016,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 16,5250
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5454
En Düşük
16,4364
16:0017,7622
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|: 0,36%
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|: 17,6200
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17,6736
16:00988,00
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|Açılış
|: 988,08
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
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993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler15:57
|HEDEF
|6,93
|85.861.173
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,10
|45.651.933
|% 8,95
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|TETMT
|228,00
|12.560.347
|% 7,55
|
|KRSTL
|6,77
|6.071.214
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,61
|261.750.203
|% -9,08
|
|AVGYO
|2,74
|10.055.015
|% -5,19
|
|MEPET
|3,06
|7.961.344
|% -4,38
|
|BURVA
|20,70
|7.508.784
|% -4,17
|
|SASA
|42,56
|3.059.065.192
|% 5,87
|
|THYAO
|48,70
|2.694.098.552
|% -1,81
|
|KARSN
|7,20
|2.177.417.515
|% 0,14
|
|EREGL
|34,78
|1.243.438.930
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,12
|1.185.249.592
|% -0,72
|
|KARSN
|7,20
|2.177.417.515
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,92
|667.900.722
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|476.951.290
|% 0,00
|
|TSKB
|2,22
|328.560.648
|% 5,71
|
|AKBNK
|8,69
|1.000.836.687
|% -1,59
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5267
|16,5343
|% 0,49
|
|Euro
|17,7300
|17,7806
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6659
|20,7695
|% 0,13
|
|Frank
|17,1058
|17,2088
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3959
|4,4180
|% 0,46
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-10,04
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.554
|6.653
|-11,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|-10,67
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-5,16
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,00
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|B. Petrol
|118
|118
|0,57
|